  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da hayvan hırsızlığına karışan zanlı yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Aktüel

Erzurum'da hayvan hırsızlığına karışan zanlı yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:08:14 -
Erzurum'da hayvan hırsızlığına karışan zanlı yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ahırdan 10 büyükbaş hayvan çaldığı öne sürülen zanlı, polislerce yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Çetin Kahriman'a ait ahırdan 10 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ile kentteki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin Feyzullah A. olduğunu ve hayvan pazarlarında nakliyecilik işiyle uğraştığını tespit etti.

Ekipler, çaldığı hayvanları Bingöl'e götürüp sattığı belirlenen zanlıyı Erzurum'a dönüşünde kent girişinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde Kahriman'ı uzun süre izlediğini ve ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden zanlı, Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Mağdur Kahriman, AA muhabirine, hayvan hırsızının gece geç saatlerde ahırına girdiğini ve beslediği büyükbaş hayvanları çaldığını belirtti.

Olayın ardından cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunduğunu dile getiren Kahriman, "Şüpheli olay gecesinde gayet rahat şekilde gelip hayvanlarımı çalmıştı. Büyük zorluklarla biriktirdiğim parayla bu hayvanları almıştım. Yaklaşık 100 bin lira civarında zararım oldu, mağdur durumdayım. Üç, beş tane büyükbaş hayvan sahibi olmuştum, onlar da gitti." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim
Medya

Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Derin Futbol programında, Acun Ilıcalı'nın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stattan takip etmesine tepki göstere..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı