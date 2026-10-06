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Gündem Erzurum'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
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Erzurum'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

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Erzurum'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Erzurum’da kontrolü kaybeden hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mahir Güven'in (65) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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