Erzurum'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Erzurum’un Tekman ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan kamyonetin içindeki 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Karlıca Yaylası karayolunda meydana geldi. Tekman ilçesinden Karlıca Yaylası'na seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada küçük kamyonete 17 kişinin bindirilmesi ise dikkat çekti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.