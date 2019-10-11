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Erzurum’da feci kaza! Oyun oynarken vücudunun yarısı yandı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen 6 yaşındaki Muhammed Haktan Yolcu'nun vücudunun yarısı yandı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:00
Erzurum’da feci kaza! Oyun oynarken vücudunun yarısı yandı

Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi tamamlanan çocuk, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ninPlastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.

Şenyurt köyünde oturan Fatma- İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Haktan, oyun oynarken annesinin evdepeyniryaptığı ve içerisi sıcaksu dolu olan kazana düştü.

Bu sırada odada bulunan baba İsa Yolcu,Muhammed Haktan'ı düştüğü kazandan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürerek tedaviye aldı.

Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne FatmaYolcu, "Evimizde peynir yaparken oğlum dengesini kaybetmesi sonucu kazana düştü. Üç aydır tedavi görüyor. Şu an genel durumu iyi. Plastik cerrahi doktorlarının görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:00
  1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi
  2. Plastik Cerrahi Bölümü
  3. Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi
  4. Erzurum'un Tortum ilçesi

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