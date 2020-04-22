  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum’da feci kaza: 2 ölü

Erzurum’da park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 1 i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-22 20:39:47 -
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü

Erzurum’da park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 1 i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde meydana geldi. Ahmet Furkan Bölükbaşı’nın (23) kontrolündeki 48 UC 145 plakalı otomobil kent merkezine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 25 SA 788 plakalı kamyonun altına girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrası Ahmet Furkan Bölükbaşı ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın araçtan cansız olarak çıkartıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı