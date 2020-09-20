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Aktüel Erzurum'da emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu
Aktüel

Erzurum'da emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:57:56 -
Erzurum'da emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, fiziki takip sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında emekli polis S.N.A idaresindeki 34 HR 3384 otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle yapılan aramada, aracın çamurluğunda yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu.

Şüpheli S.N.A gözaltına alındı.

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