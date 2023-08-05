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Yerel Erzurum’da düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga
Yerel

Erzurum’da düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga

Yeniakit Publisher
2023-08-05 23:52:00 -
Erzurum’da düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga

Erzurum’da Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde iki ayrı düğünde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi’nde ve Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi’nde iki ayrı düğünde taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgalara polis çok sayıda ekip ile müdahale etti. Taraftarları sakinleştirmeye çalışan polis kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Kavgalarda yaralanan şahıslar 112 ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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