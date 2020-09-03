  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı
Aktüel

Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:45:26 -
Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sınırlarındaki bilbordlara "10 dilde maske uyarısı" yaptı.

Tıp doktoru da olan Yakutiye Belediye Başkanı ve eski Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir farkındalığa imza atarak, ilçe sınırlarındaki bilboardlarda çeşitli dillerde "Lütfen maskemizi takalım" uyarısı yaptı.

Uçar, vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede daha tedbirli olmaları ve maske takmalarını özendirmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, ilke imza attıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede en etkin korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik hususunda çok titiz davranılması gerektiğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Son günlerde artan vakalar üzerine maske kullanımında farkındalık oluşturmak adına Türkçe'nin yanı sıra 9 ayrı dilde maske uyarısı yaptık. Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azerbaycan Türkçesi olarak hazırlanan 'Lütfen maskemizi takalım" uyarısını ilçe merkezindeki tüm bilboardlara astırdık. Amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de halkımızda farkındalık oluşturmak."

Uçar, söz konusu çalışmalarla maske kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini ifade ederek, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına karşı da vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı