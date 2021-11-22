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Gündem Erzurum'da deprem!
Gündem

Erzurum'da deprem!

AFAD, Erzurum ve çevresinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:48:00 - 2021-11-22 12:49:10
Erzurum'da deprem!

 Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

DHA muhabiri Salih Tekin, deprem hakkında şu bilgileri verdi:

Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara, konteynırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü, Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte.

 

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