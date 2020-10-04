Erzurum'da dağcılar Tortum Şelalesi'nden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı

ERZURUM (AA) - UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde bir grup dağcı, 48 metre yükseklikteki şelaleden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliği üyeleri, kent merkezine 87 kilometre mesafedeki Tortum Şelalesi'nde, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Dağcılar 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip şelaleden Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı.

Uzundere ilçesindeki Şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlar da alkışlarla dağcılara destek verdi.

TDF Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şelaleden bugüne kadar yaptıkları inişlerden en anlamlısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Emeç, şöyle konuştu:

"Kardeş ülkemiz Azerbaycan çok anlamlı ve zor bir süreçten geçiyor. Biz de yanlarında olduğumuzu belirtmek için böyle bir jest yapmak istedik. Azerbaycan ve Türkiye iki bayrak tek millet. Erzurum'dan Azerbaycanlı kardeşlerimize Dağlık Karabağ'da verdikleri mücadelede başarılar diliyoruz. Her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."

Dağcılık antrenörü Mustafa Tekin de haklı mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan'ın arkasında olduklarını ifade ederek "Verdikleri onurlu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmalarını diliyoruz." dedi.







