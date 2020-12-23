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Ekonomi Erzurum'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı
Ekonomi

Erzurum'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "Geçen yıllarda 'çay Karadeniz'de üretilir ama Erzurum'da demlik demlik tüketilir' haberleri çıkmıştı. Bu amaçla Karadeniz dışında ilk mağazamızı çay tüketimi fazla olduğundan Erzurum'da açtık"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:59:40 -
Erzurum'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı

ERZURUM (AA) - Çay tüketiminin fazla olduğu Erzurum'da, ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki satış mağazasının açılışında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde 81 mağaza mantığıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde, Karadeniz'den başlamak kaydıyla ilk satış mağazasını Rize'de, beşinci mağazayı da Erzurum'da açtıklarını anlatan Alim, "Geçen yıllarda 'çay Karadeniz'de üretilir ama Erzurum'da demlik demlik tüketilir' haberleri çıkmıştı. Bu amaçla Karadeniz dışında ilk mağazamızı çay tüketimi fazla olduğundan Erzurum'da açtık." dedi.

Alim, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde Erzurum'da aşırı derecede sağlıksız, boyalı, farklı kimyasal kalıntıları bulunan çayların belirlendiğinin açıklandığını ifade ederek, sağlıklı, doğal ve her keseye uygun yaklaşık 100 çeşit çayın bulunduğu mağazayı Erzurum'da açmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Satış mağazasının kente, ÇAYKUR'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Alim, şunları kaydetti:

"Her açtığımız mağazaya sadece o gün satışa başlamak kaydıyla özel çay yaptık. Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bu çayı Erzurum'dan aldığı belli olacak, Erzurum dışında farklı ilde satılmayacak. Çay paketinin ambalajında figür olarak Çifte Minareli Medrese, arkasında Palandöken Dağı var, rengi de mavi-beyaz olan Erzurumspor'a aittir. Çayın ismi 'Erzurum Palandöken Çayı', içindeki çay en iyi çaylardan 2 numaradır. Fiyatı uygun, herkes alabilir."

Konuşmanın ardından dualarla satış mağazasının açılışı yapıldı.

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