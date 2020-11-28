Erzurum'un Pasinler ilçesinde korkutan bir deprem meydana gedi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 8.47'de yerin 17.36 kilometre altında bir sarsıntı kaydedildi..

Erzurum'da bugün kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli ve AFAD son depremler verilerine göre 28 Kasım 2020 Cumartesi günü şiddeti 3.5 olan Erzurum-Pasinler’de bir deprem meydana geldi. Bir süredir aktif olan Ege fayında Kuşadası, İzmir ve Aydın civarında sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Dün ise Malatya’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kayıp yaşandı mı?

Saat 8.47'de yerin 17.36 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.