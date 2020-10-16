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Aktüel Erzurum’da bir kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Erzurum’da bir kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:18:43 -
Erzurum’da bir kadın evinde ölü bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesinin Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan Melek Bulut’tan (73) haber alamayan yakınları, durumunu merak ederek kadının evine gitti.

Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarı alarak eve giren yakınları, Bulut’u boğazından yaralanmış şekilde yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Bulut’un cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kadının öldürüldüğü üzerinde duran polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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