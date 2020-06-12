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Aktüel

Erzurum'da bir ev ve 5 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:10:50 -
Erzurum'da bir ev ve 5 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir ev ve 5 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki ahır ve samanlıklara sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler ile çevredekilerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında bir ev, 5 ahır, bir samanlık ile tandır kullanılamaz hale geldi.

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