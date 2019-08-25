0553 313 94 23

Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Yakutiye ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında bulunan kemiklerle ilgili inceleme başlatıldı

25 Ağustos 2019 Pazar 16:52
Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi 24 Temmuz Caddesi üzerinde yapılan altyapı kazı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlandı.

İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatası ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ve kepçe ile kemiklerin bulunduğu alanı açtıran ekipler, bölgedeki işçiler ve iş yeri sahiplerinin ifadesine başvurdu.

Kepçe operatörü Halim Otlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kepçe ile kazı yaptığı sırada insan kemikleri gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdik. Burada kemiklerle beraber kafatasları da var." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:52
  1. altyapı
  2. çalışma
  3. Erzurum
  4. insan kemileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong’da molotoflu eylem
    1. Hong Kong’da molotoflu eylem
    2. Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
    3. İran Dışişleri Bakanı G7 Zirvesi’ne..
    4. Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6..
    5. Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da..
    6. Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat..
    7. Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul’da
    8. G7 Zirvesi’nde Trump ve Abe bir araya..
    9. Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör..
    10. Pençe Harekatı'nda üç askerin şehit..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör..
    12. Hendek’te kadın cinayetlerine sessiz..
    13. Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne..
    14. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı..
    15. Rektör Şevli Ahlat‘ta kazı alanını..
    16. Başkan Erdoğan Trabzon'da konuşuyor
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir..
    18. Emine Bulut cinayetine tepki
    19. Yunanlılar Erdoğan'ın o ataması..
    20. Uluslararası Su Sporları Festivali..
    21. Gercüş’te sumak hasadı başladı
    22. Şerife Bacı’nın izinde İstiklal Koşusu..
    23. İspanya’da küçük bir uçakla helikopter..
    24. Fuat Oktay'dan şehit askerler için..
    25. Ergün Atalay delegelerin ısrarını..
    26. Başkan Aydın, MİEM’i ziyaret etti
    27. Osmaniye’ye çifte şehit ateşi düştü
    28. Ahlatcı’dan köy ziyaretleri
    29. Johnson ve Tusk Fransa'da görüştü
    30. Belediye ekipleri çalışma sırasında..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek