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Aktüel Erzurum'da AFAD ekipleri vatandaşlara 3 bin maske ve dezenfaktan dağıttı
Aktüel

Erzurum'da AFAD ekipleri vatandaşlara 3 bin maske ve dezenfaktan dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:25:59 -
Erzurum'da AFAD ekipleri vatandaşlara 3 bin maske ve dezenfaktan dağıttı

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki meydanlar ile cami bahçelerinde vatandaşlara 3 bin maske ve dezenfektan dağıttı.

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen ve bu yıl "Afetlere Hazırlık Yılı" temasıyla başlatılan etkinlikler kapsamında yaklaşık 3000 maske, kent merkezi ve ilçelerdeki meydanlar ile cami bahçelerinde Erzurumlu vatandaşlara ulaştırıldı.

Ekiplerin dağıttıkları maske paketlerinin içerisinde ayrıca el dezenfektan jeli de yer aldı.

Ekipler, çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki Yakutiye Kent Meydanı ile Lalapaşa Cami çevresinde vatandaşların afetlere karşı daha duyarlı olması ve farkındalık oluşturulması için de "Afet çantası" tanıtımı yaptı.

AFAD görevlileri, Kovid-19'a karşı korunma yöntemlerini de anlatarak vatandaşları, sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

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