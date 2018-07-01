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Erzurum'da acı olay! Oğlunu YKS'ye bırakan baba...

Erzurum'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Oğlunu milyonlarca öğrencinin de girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bırakan baba, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:36
Erzurum'da acı olay! Oğlunu YKS'ye bırakan baba...

Erzurum, Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 25 GC 801 plakalı kamyonet, bu sırada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Remedan Kutan'a çarptı.

Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

SINAVDAN ÇIKAN OĞLU ARADI, POLİS CEVAP VEREMEDİ

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldığı sırada hayatını kaybeden Kutan'ın cep telefonu çaldı.

Görevli polis memuru, çalan telefonu Kutan'ın cebinden çıkardığı sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Oğlunu YKS'ye bırakmıştı, sınav bitti, oğlu arıyor." dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Şimdi ne diyeceğim?" ifadesini kullanarak uzun süre çalan telefona cevap veremedi.

Kutan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:36
  1. Erzurum
  2. trafik kazası
  3. YKS
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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