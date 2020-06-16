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Erzurum'da 9 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:12:25 -
Erzurum'da 9 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, haziran ayında meydana gelen 9 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince haziran ayında kentteki 8 mahallede meydana gelen 9 hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Kentte 4 iş yeri, 4 otomobil ve 1 resmi kurumdan gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili şüpheliler Ö.S.Ç, S.A, A.K, C.M.D, L.K, Ç.Ş, S.T, Ü.Ç. ve O.Ö'nün gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen çalıntı malzemelerin hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

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