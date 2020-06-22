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Aktüel

Erzurum'da 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:32:04 -
Erzurum'da 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen operasyonda 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan Erzurum'a getirilen kaçak sigaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine bir kargo firmasına ait kamyonda arama yaptı.

Aramada, kamyonda kolilerin arasına saklanan 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişiye 72 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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