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Yerel

Erzurum'da 4 kişi birbirine girdi! 1 kişi öldü

Erzurum'da bıçaklı kavga çıktı. 4 kişinin birbirine girdiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:58:00 -
Erzurum'da 4 kişi birbirine girdi! 1 kişi öldü

Alınan bilgilere göre, olay 5 Ağustos günü akşam 20.00 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında sözlü tartışma yaşayan Afganistan uyruklu oldukları belirtilen Y.J., A.S.C. ile B.R. ve A.N. cadde üzerinde karşılaştı.

Karşılaşan grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Y.J., sırtından hafif şekilde yaralanırken, A.S.C. de karın boşluğu ve göğüs kısmından ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan A.S.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Afgan uyruklu B.R. ve A.N. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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