Erzurum'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'un Tekman ilçesindesaat 12.57'de 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

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