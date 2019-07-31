Erzurum'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem

Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:46
Erzurum'un Tekman ilçesindesaat 12.57'de 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi.
Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
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