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Aktüel Erzurum'da 3 kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı
Aktüel

Erzurum'da 3 kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı

Vali Okay Memiş: - "(FETÖ ile mücadele) Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet. Temizlendikçe güçleniyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:24:02 -
Erzurum'da 3 kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bu, idari bir tedbir, özel bir çalışma. Dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Biz istiyoruz ki hiç kimse, kamu görevlisi bu şeylere bulaşmasın. Bu yapı devletin içine sızmış, manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma." dedi.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet. Temizlendikçe güçleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda net ifadeleri ve yaklaşımı var. Bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu tür operasyonlarla temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idarede oluyor, keşke olmasa. Yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyette bu tür operasyonlar oluyor ve olmaya da devam edecek."

Her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığına dikkati çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Biz bunları tespit ediyoruz veya itirafçı sözlerinde 'Benim liderim buydu.' diyor, kişi ismi veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016'dan önce görevdeydi çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz."

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