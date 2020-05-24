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Aktüel

Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:34:17 -
Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Mahallebaşı bölgesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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