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Erzurum yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Erzurum

En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Erzurum Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. MHP Erzurum Büyükşehir için aday göstermeyerek AK Parti’nin adayı Mehmet Sekmen’i destekleyecek. Peki Erzurum yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:04
Erzurum yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Erzurum

En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Erzurum Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. MHP Erzurum Büyükşehir için aday göstermeyerek AK Parti’nin adayı Mehmet Sekmen’i destekleyecek. Peki Erzurum yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 482 bin 761 seçmenin 2 bin 364 sandıkta oy kullandığı Erzurum’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Erzurum Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte. 

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Erzurum yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Erzurum yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Erzurum 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mehmet Sekmen %58.8

MHP adayı Kamil Aydın % 29

BD Padayı Cüneyt Lalaoğlu % 6.2

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:04
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