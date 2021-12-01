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Eğitim Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?
Eğitim

Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?

Erzurum okullar tatil mi? Doğu Anadolu’da kar etkili olmaya başladı. Erzurum’da yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar açık mı? Erzurum 2 Aralık okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:00:00 -
Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?

Kış mevsimi Doğu Anadolu’ya karla birlikte ‘merhaba’ dedi. Erzurum’da etkili olan kar yağışı sebebiyle pek çok kişi yarın kentte okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sabah Erzurum ve Ardahan'da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak.

Bölge genelindeki kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Iğdır'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

Erzurum’da okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?
Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?

Eğitim

Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?

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