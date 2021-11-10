Erzurum yarın okullar tatil mi? 11 Kasım Perşembe Erzurum’da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Kars, Erzurum ve Ardahan'da yaşanan kar yağışı ardından öğrenciler ve veliler okullar yarın tatil mi merak ediyor. Birçok köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanmasına karşı uyarılarda bulunan Meteoroloji’den yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı geldi. Peki Erzurum’da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar..

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü kar yağışı ve şiddetli yağmurlar için uyardı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Kars, Erzurum ve Ardahan illerinde kar yağışı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışlar var. Doğuda bugün ve yarın Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kar yağışı var. Erzurum, Artvin ve Ardahan’da okullar tatil mi? Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Erzurum’da okullar tatil mi?

Erzurum’da okullar henüz tatil edilmedi. Erzurum Valiliğinden kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

Ardahan’da okullar tatil mi?

Ardahan Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapar yapmaz haberimizdeki yerini alacak.