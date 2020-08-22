  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarası
Aktüel

Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarası

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:15:36 -
Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarası

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Erzincan ile çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinde kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli, saatteki hızı 40 ile 60 saati bulacak rüzgar beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Çarşamba günü saat 00.00 ile 18.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı