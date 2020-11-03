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Aktüel Erzurum ve Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Erzurum ve Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:31:49 -
Erzurum ve Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Denizli'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilere faizle para verip karşılığında yüksek meblağlarda senet imzalatan ve senetleri ödeyemeyenleri tehdit ederek mal varlıklarına el koyduklarını öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen H.K, C.M, M.T, E.Y, V.Y, A.K. ve L.K'yi, Erzurum ve Denizli'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, bu silahlara ait 107 mermi, çok sayıda senet, ajanda, tapu fotokopileri, sözleşmeler, ATM kartları ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, C.M. ve M.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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