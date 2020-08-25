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Aktüel Erzurum Valisi Okay Memiş'ten pandemi döneminde "organik bal tüketin" önerisi:
Aktüel

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten pandemi döneminde "organik bal tüketin" önerisi:

"Pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemimizi en iyi şeklide güçlendirecek çok önemli bir gıda maddesi. Yani bir mucizevi bir ürün"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:00:19 -
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten pandemi döneminde "organik bal tüketin" önerisi:

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, pandemi döneminde organik bal tüketilmesini önerdi.

Memiş, bal hasadının başlamasıyla, üretiminin ve koloni sayısının artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Palandöken ilçesine bağlı Börekli Mahallesi'nde arıcılarla bir araya gelen Memiş, bitki florası yüksek bölgelerde yapılan organik bal üretimi hakkında yetiştiricilerden bilgi aldı.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin arı koloni sayısı bakamından 14'üncü sırada yer alan Erzurum'a, şehir dışından özellikle Karadeniz bölgesinden arıcıların geldiğini aktardı.

Organik bal üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların meyvesini toplamaya başladığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Arı koloni sayımız ile ülke ortalamasının 14'üncü sırasındayız. Fena değil ama daha iyi olabiliriz. Çünkü Türkiye'deki meraların çoğu Erzurum'da. Bu ne demek sadece hayvancılık değil, hayvancılık tabiki yapacağız. Fakat bu meralarda aynı zamanda çiçek var, zengin bir flora var. Arıcılıkta da iyi para var ama dışarıdan gelen konuklarımız da bu kenti tercih ediyor. Çünkü burası bulunmaz bir floraya sahip. Hakikaten bu şey çok önemli, arı gerçekten mucizevi bir hayvan, üretimi de böyle mucizevi. Bal çok besleyici bir gıda maddesi."

Memiş, organik balın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüketilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi için organik bal tüketilmesini tavsiye eden Memiş, "Pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemimizi en iyi şeklide güçlendirecek çok önemli bir gıda maddesi. Yani bir mucizevi bir ürün." dedi.

Öte yandan Vali Memiş ile bal hasadına katılan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ve Tarım İl Müdürü Osman Akar'ın kovanların yanına gelmeye çekinmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Arı kovanlarının açıldığı anda protokolün uzaklaştığını gören Erzurum Arıcılar Birliği Başkanı Taner Bayır, "Yakına gelin bir şey olmaz" demesi üzerine Memiş, "Böyle iyi buradan bakalım biz" karşılığını verdi.


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