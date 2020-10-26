Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "Kovid-19" uyarısı:

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Vaka sayılarındaki yükselişi, yayılımı durdurmak çok güç. Tekrardan yükseliş ise çok kolay. Bakıyorsunuz bir ilçeye bağlı bir köyde bir vaka çıkıyor, 20 pozitif birden. Bütün emekler boşa gidiyor. Herkesin bu duyarlılıkla hareket etmesinde büyük fayda var." dedi.

Vali Okay Memiş başkanlığında valilik binasındaki Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'nda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Memiş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs sürecindeki maske kullanılması kuralına Erzurumluların uyduğunu, sadece mesafe konusunda sıkıntı yaşandığını aktardı.

Yaşanan artışın ardından yapılan çalışmalarla vaka sayılarının aşağı çekildiğini ve büyük bir başarı sağlandığını anımsatan Memiş, "Toplu taşıma araçlarında, kahvehanelerde, restoranlarda yer yer biraz sosyal mesafe konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yan yanaysak aynı anda maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Eğer 1 ve 2 metre üzerinde mesafe yoksa çay, sigara içiyorsanız birisi maske çıkardığında diğerinin çıkarmaması gerekiyor. Eğer öyle davranmazsak bulaşma riski artıyor." dedi.

Herkesin çok duyarlı olması gerektiğini ve kurallara uyması gerektiğini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış meyli söz konusu, çok yüksek değil ama hafif bir artış bizde de var. Bu durum bize, dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Temmuz ve ağustos aylarında vaka sayılarında acı bir fren yaptık, fren zor tuttu ama yani fren böyle, ABS mi diyelim, şak diye tutmadı, kızaklayarak gittik. Allah'a şükür duvara toslamadık, yükselişi durdurduk sonra geri gitmeye başladık ve geriye de gittik. Bu ne demek, vaka sayılarındaki yükselişi, yayılımı durdurmak çok güç. Tekrardan yükseliş ise çok kolay. Bakıyorsunuz bir ilçeye bağlı bir köyde bir vaka çıkıyor, 20 pozitif birden. Bütün emekler boşa gidiyor. Herkesin bu duyarlılıkla hareket etmesinde büyük fayda var."

Memiş, sağlık görevlileriyle temaslı veya testi pozitif çıkan aileleri ziyaret ettiğini, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurum amirleri kentte yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında brifing verdi.