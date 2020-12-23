Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,00
|51,00
|44,17
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|36,00
|45,20
|43,49
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,78
|1,78
|1,78
|HMS
|Kuru soğan
|Kg
|1,55
|1,77
|1,77
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış