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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:37:34 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg44,0051,0044,17HTS
​​​​​​​Et küçükbaşKg36,0045,20 43,49HTS
BuğdayKg1,781,781,78HMS
Kuru soğanKg1,551,771,77HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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