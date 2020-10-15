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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:37:50 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg42,5854,0046,09HTS
TereyağıKg30,0046,0036,91 HTS
Kaşar peyniriKg24,7738,3326,94HTS
Yağlı PeynirKg15,6724,4415,73HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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