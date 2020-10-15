Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|42,58
|54,00
|46,09
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|30,00
|46,00
|36,91
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|24,77
|38,33
|26,94
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|15,67
|24,44
|15,73
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış