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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:30:49 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg42,0074,0742,65HTS
Lor peyniriKg10,2210,2210,22HTS
Kaşar peyniriKg30,0038,3030,59HTS
Tere yağıKg40,0049,2542,06HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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