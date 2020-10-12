Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,65 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|42,00
|74,07
|42,65
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|10,22
|10,22
|10,22
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|38,30
|30,59
|HTS
|Tere yağı
|Kg
|40,00
|49,25
|42,06
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış