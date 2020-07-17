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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 37,26 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:44:25 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG28,0070,9237,26ESKS
Et KüçükbaşKG35,0035,00
35,00
ESKS
KavurmaKG 77,00 77,00 77,00 ESKS
Civil PeyniriKG9,5015,009,59HTS
Lor PeyniriKG6,006,006,00HTS
Tavuk EtiKG12,0014,3012,85ESKS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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