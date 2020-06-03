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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında kaşar peynirin kilogramı 28,22 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:51:24 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 28,22 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG28,2228,2228,22HTS
TurşuKG5,507,006,25HTS
KavurmaKG49,0049,0049,00HTS
SalamKG36,8536,8536,85HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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