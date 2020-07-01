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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, civil peynirinin kilogramı ortalama 15,08 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:37:56 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 15,08 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 3,803,80 3,80 HTS
Kuru SoğanKG3,003,003,00HTS
Kaşar PeyniriKG 33,00 35,00 33,26 HTS
Civil PeyniriKG 14,00 19,00 15,08 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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