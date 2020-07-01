Erzurum Ticaret Borsası
Borsada, civil peynirinin kilogramı ortalama 15,08 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 15,08 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|3,80
|3,80
|3,80
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|33,00
|35,00
|33,26
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,00
|19,00
|15,08
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı