Erzurum’da çığ düştü. Pek çok kişi çığ faciasının nerede yaşandığını, olay sırasında yaralanan ya da vefat edenlerin olup olmadığını merak ediyor.

Erzurum son dakika! Erzurum çığ ölen yaralanan var mı?

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada düşen çığın altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin kurtarılması için tüm ekipler seferber edildi.

Vali Okay Memiş, "Muhtardan su sorununu çözmeye giden 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarı aldık. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik" dedi.

Memiş, olayın yeni olduğunu belirterek, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını kaydetti.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ilçede saat 15.00 sıralarında çığ meydana geldiği hatırlatıldı.

Ekiplerin olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vali Memiş, gelişmeleri yerinden takip etmek üzere olay yerine hareket etti.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir ise kar ve tipi etkili olan bölgeye ulaşımın zor olduğunu söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada, su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki kişinin üzerine tepeden kopan kar kütlesinin düştüğü kaydedildi.

İhbar üzerine ekiplerin çığ bölgesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, belediye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ile snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.