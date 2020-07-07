Erzurum Şehir Hastanesinde çocuklar "güle oynaya" tedavi ediliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine kaygı veya uyum bozukluğu, gelişimsel gecikmeler, otizm ve uyaran eksikliği gibi rahatsızlıkları nedeniyle başvuran çocuklar, oyun aktiviteleriyle ilaçsız tedavi ediliyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Sümeyra Karagöz, poliklinikte oluşturulan oyun odası alanında kaygı ve uyum bozukluğu, dil gelişim gecikmesi, otizm veya uyaran eksikliği gibi rahatsızlıkları bulunan çocukları, seanslarda oyun terapisiyle tedavi ediyor.

İlaç kullanmadan oyun oynayarak uygulanan bu tedavi yöntemiyle motor ve zihinsel becerileri de gelişen çocukların ebeveynleri de uygulamadan oldukça memnun.

Dr. Sümeyra Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun terapisinin eskiden beri çocukların günlük yaşam stresini ve kaygısını attığı bir yöntem olduğunu belirterek, "Hastanemizde bu hizmeti sunarak uygun vakalarda oyun terapisiyle çocukları ilaçsız şekilde tedavi etmeyi hedefliyoruz. Tabii her zaman ilaçsız olmuyor, bazen yanında ilaç da kullanabiliyoruz." dedi.

Oyun odasına 0-6 yaş arası gelişim gecikmesi, otizmi veya uyaran eksikliği bulunan çocukları anneleriyle de alarak gözlemlediklerini aktaran Karagöz, gözlem neticesinde annelere çocuklarıyla evde oyun oynamayı öğrettiğini ifade etti.

Karagöz, oyun odasının adeta laboratuvar olduğunu belirterek "Oyun odası, çocukları hem anladığımız hem de tedavi ettiğimiz yer. Kaygı veya uyum bozukluğunda oyun terapisini daha çok kullanıyoruz. Çocuklar 8-12 seansa düzenli gelirse tedaviden fayda görüyor ama gelişimsel gecikme, otizm veya uyaran eksikliği, dil gelişim gecikmesi olan çocuklarda ise etkileşim rehberliğini 4-5 saat tutup aileye öğretiyoruz. Aile de evde öğrettiklerimizi uygulayarak çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Tabii bu çocukların gelişmesi biraz uzun sürebiliyor." diye konuştu.