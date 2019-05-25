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Erzurum patentte farkını korudu

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) nisan ayı patent üretimi iller başvuru dağılımını paylaştı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
Erzurum patentte farkını korudu

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) nisan ayı patent üretimi iller başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’da nisan ayında 1, bu yılın ilk dört ayında ise 7 patent üretildi. İl patent başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Van ile birlikte birinci sırada yer aldı.


ERZURUM VERİLERİ


TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’da şubat ve mart ayında 3, nisan ayında ise 1 patent başvurusu yapıldı. KUDAKA istatistik Bölgesi illeri içinde Erzincan ve Bayburt illeri başvuru yaparken, bölgede şubat ayında 3, mart ayında 4, nisan ayında 1 olmak üzere 4 ayda 8 başvuru kaydedildi. Erzurum’un bölge toplamında patent başvuru payı yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.


KUZEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU


Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde şubat ayında 4, mart ayında 5, nisan ayında 3 olmak üzere 4 ayda 12 başvuru yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesinden ise ocak ayında 1, şubatta 13,, martta 8, nisanda 11 olarak toplam 33 başvuru kaydedildi. Erzurum’un Kuzeydoğu payı yüzde 58,3, Doğu Anadolu Bölgesi payı ise yüzde 21,2 olarak hesaplandı.


ERZURUM BÖLGEDE 1’İNCİ SIRADA


2019 yılının 4 aylık dönemi içinde Erzurum, Van, Elazığ, Malatya, Iğdır, Bitlis ve Hakkari illerinden başvuru yapılırken, 7 ilden başvuru yapılmadı. bu yılın ilk dört ayında toplam olarak Van ve Erzurum’dan 7, Elazığ ve Malatya illerinden 6, Iğdır’dan 4, Bitlis’ten 2 ve Hakkari’den de 1 patent başvurusu yapıldı.


ERZURUM 22’İNCİ SIRADA


Erzurum Türkiye illeri patent üretimi sıralamasında 22’inci sırada yer aldı. Patent üretiminin en yüksek olduğu 30 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Balıkesir, Isparta, Samsun, Kütahya, Şanlıurfa, Karabük, Denizli, Çanakkale, Hatay, Erzurum, Van, Burdur, Çorum olarak kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
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