Erzurum lise taban puanları 2019 Erzurum lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Erzurum lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Erzurum sağlık meslek lisesi puanları, Erzurum anadolu lisesi taban puanı, Erzurum adrese dayalı liseler, Şenkaya anadolu lisesi taban puanı, Erzurum proje imam hatip lisesi taban puanı, Erzurum sosyal bilimler lisesi taban puanı. İşte Erzurum lise yüzdelik dilimleri 2019.

PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi taban puanları

PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi taban puanları

YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi taban puanları

YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

OLTU / Oltu Fen Lisesi taban puanları

PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

AZİZİYE / Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız