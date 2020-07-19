Erzurum kurban kesim yerleri 2020
Erzurum kurban kesim randevusu al | Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene kurban bayramı salgın gölgesinde geçecek. Kurban satış yerleri ve kesim alanlarında birtakım tedbirler alındı. Erzurum’da yaşayanlar internette “Erzurum kurban kesim yerleri 2020” , “Erzurum kurban kesim randevusu al” konularını araştırıyor. İşte, Erzurum kurban kesim randevusu.
Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle kurban kesimleri randevuyla yapılacak. Bu sebeple vatandaşlar kurbanlıkları kestirecekleri şehirlerde nasıl nereden randevu almaları gerektiğini araştırıyor.
Erzurum kurban kesim yerleri 2020
Kurban kesimleri randevuyla yapılacak. Kurban kesimi yaptıracağınız yerle görüşüp, randevu oluşturmanız gerekiyor.
Aziziye : Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı: Kayapa Mah. Et ve Süt Kurumu Arkası.
Palandöken :Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı: Şehitler Köyü Paşapınan Mevkii olarak belirlenmiştir.
Kurban Kesim Yerleri olarak;
a) Dadaşkent Mobil Kurban Kesim Alanı-Abdulhamithan Mah. Akabe Sok. Bilgi Evi Yanı 25090 Aziziye/Erzurum
b) Şükrüpaşa Mobil Kurban Kesim Alanı-Şükrüpaşa Mah. Tedaş Elektrik Dağıtım Yanı 25200 Yakutiye/Erzurum
c) Muhyiddin-i Arabi Mobil Kurban Kesim Alanı-Araplardüzü Cad. Muhyiddin-i Arabi Camii Arkası Opet Petrol Yanı 25100 Yakutiye/Erzurum
d) Yenişehir Mobil Kurban Kesim Alanı-Adnan Menderes Mah. Suat Aslan Camii Karşısı 25070 Palandöken/Erzurum
e) Yıldızkent Mobil Kurban Kesim Alanı-Millet Camii Yanı Kuğulu Park Altı Yıldızkent 25070 Palandöken/Erzurum
f) Kayakyolu Mobil Kurban Kesim Alanı-Hamza Alkazan Camii Yanı Kayakyolu Villalar Altı 25080 Palandöken/Erzurum
g) Çomoğlu Karlıçam Süt Ürünleri Gıda İnşaat Taahhüt Hayvancılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurban Kesim Alanı- Saltuklu Mah. Gez 2. Sanayi Sitesi J Blok No: 144 Aziziye/Erzurum