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Kobi Erzurum ekonomisi için kritik talepler!
Kobi

Erzurum ekonomisi için kritik talepler!

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Erzurum ekonomisi için kritik talepler!

Erzurum Ekonomi Buluşmaları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve 9 bakan yardımcısının katılımıyla Palandöken’de düzenlendi.

Erzurum iş dünyası, kentin ekonomik önceliklerini bakan yardımcılarına taşıdı. Erzurum Ekonomi Buluşmaları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile 9 bakan yardımcısının katılımıyla Palandöken'de düzenlendi.

 

İş dünyasının sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un ekonomik kalkınması için hayati önem taşıyan konuları yetkililere aktardı. Toplantıda iş dünyası adına kapsamlı bir sunum yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un köklü ticari geçmişine dikkat çekerek, şehrin yalnızca ticaretle değil; sanayi, tarım ve hayvancılık yatırımlarıyla büyümesi gerektiğini vurguladı. Üzerinde uzun zamandır çalışılan dosyaları bakan yardımcılarına sunan Özakalın, bölgesel teşviklerden ticari regülasyonlara kadar birçok kritik başlığı dile getirdi.

 

OSB'lerdeki teşviklerin kalıcı hale getirilmesi talep edildi

Erzurum'un mevcut durumda 5. Bölge teşvikleri kapsamında yer aldığını, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ise "5+1" uygulamasıyla 6. Bölge desteklerinden yararlandığını hatırlatan Başkan Özakalın, bu durumun her yıl sonunda yatırımcılar için bir belirsizlik oluşturdunu söyledi.

Özakalın, ilin tamamının 6. Bölge kapsamına alınmasını ve OSB'lerdeki teşviklerin kalıcı hale getirilmesini talep etti.

 

Yeni ticaret politikaları

İş dünyasının finansman ihtiyacına ve dış ticaret regülasyonlarına geniş yer ayıran TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, özellikle ihracatçıların ve KOBİ'lerin desteklenmesi gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı: Kredi ve Finansman İmkânları: Eximbank reeskont hacminin ihracatın yüzde 25'i seviyesine (70 Milyar USD hedefi) ulaştırılması, KOBİ kredilerinin en az ticari kredi faizi oranında büyümesi ve kısa vadeli borçların Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 36-60 ay vadede yapılandırılması. Ayrıca Doğu Anadolu ihracatçılarına kolaylaştırılmış başvuru ve teminat desteği sunulması. Ticaret Politikası ve Yerli Üretim: Çin menşeli ürünlere ilave gümrük vergisi ile kota getirilmesi ve kamu alımlarında yerli ürüne pozitif ayrımcılığın yasal zemine oturtulması. İhracat primlerinin hedef pazar ve ürün bazlı tasarlanması, yurt dışı pazarlama ve depo yatırımlarına doğrudan destek mekanizmaları kurulması.

 

2. OSB talebi

Erzurum 2. OSB'de 70 yatırımcının ruhsat alarak inşaat süreçlerine başladığını ve 300'e yakın yeni yatırımcının yer tahsisi beklediğini aktaran Başkan Özakalın, Orta Anadolu için planlanan yeni OSB havzasına Erzurum'un da ikinci fazda dahil edilmesinin şehir sanayisi için büyük bir kazanım olacağını belirtti. Ayrıca, Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesi için devlet desteklerinin artırılmasını istedi.

 

Erzurum'un turizm ve ticaret potansiyelini doğrudan etkileyen ulaşım altyapısındaki eksiklikleri de dile getiren Özakalın, uçak bileti fiyatlarının yüksekliği ile sefer sayılarının yetersizliğine çözüm bulunması çağrısında bulundu. Kalkınma Yolu projesinin bir parçası olan Çirişli ve Dallıkavak gibi bağlantı yollarının yatırım programlarına dahil edilerek tamamlanması gerektiğini belirten Özakalın, ayrıca Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarında üretilen enerjinin bedelsiz devrinden kaynaklanan sanayici mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Program, katılımcıların ve iş dünyası temsilcilerinin bakan yardımcılarıyla yaptıkları birebir istişarelerin ardından sona erdi.

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