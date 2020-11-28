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Gündem Erzurum deprem | Deprem mi oldu?
Gündem

Erzurum deprem | Deprem mi oldu?

Deprem kaç şiddetinde oldu? | Türkiye deprem kuşağında bulunan ülkelerden biri. Bu sebeple sık sık deprem haberleri geliyor. Son olarak Malatya ve Erzurum'da depremler yaşandı. Hal böyle olunca vatandaşlar ne zaman nerede kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırmaya başladı. Peki, bugün nerede deprem oldu? | Deprem mi oldu? | Deprem kaç şiddetinde?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:35:00 -
Erzurum deprem | Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple uzmanlar yaptıkları açıklamalarda depremle yaşanılmaya alışılması gerektiğini, yapıların bu doğrultuda sağlamlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede ne zaman kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını da merak ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Erzurum deprem | Deprem mi oldu?

Bugün saat 08.47'de merkez üssü Erzurum Pasinler olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, son dakika depremleri:

 

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