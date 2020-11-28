Deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple uzmanlar yaptıkları açıklamalarda depremle yaşanılmaya alışılması gerektiğini, yapıların bu doğrultuda sağlamlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede ne zaman kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını da merak ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Erzurum deprem | Deprem mi oldu?

Bugün saat 08.47'de merkez üssü Erzurum Pasinler olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, son dakika depremleri: