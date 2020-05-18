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Erzurum dağlarında açan ters laleler görenleri büyülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler bahar gelmesiyle birlikte Erzurum dağlarında da açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:25:05 -
Erzurum dağlarında açan ters laleler görenleri büyülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler bahar gelmesiyle birlikte Erzurum dağlarında da açtı.


Erzurum - Ağrı karayolu üzerinde bulunan 1600 rakımlı dağlarda karların erimesiyle birlikte açan laleler, büyüleyici görüntüler oluşturuyor.


Kendi türünden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan ve tepesinden yere doğru 3-5 çiçek verdiği için ters lale ismini alan laleler Doğu Anadolu Bölgelerinin yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişiyor.


Endemik bir tür olan ters lale, şekli itibarıyla boynu bükük bir hali andırdığı için yöre halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak anılıyor.


Ters lalelerin tanıtımı için harekete geçtiklerini ifade eden Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcı Ömer Faruk Kızılkaya, “Erzurum’da yılın her bu mevsiminde bir lale şöleni yaşarız. Siperlerde yetişen lallerimiz de bulunuyor endemik olarak yetişen ters lalelerde vardır. Bizler Erzurum olarak bu ters laleleri yeterince tanıtamadık maalesef. Bizim ters lalemizin benzeri de Hakkari’de vardır. Onlar bir kökten 3-4 tane olarak başlar ve turuncu ve kırmızı renge çalar. Bizim lalemiz de ise bu renk siyahtır. Lalelerimizin tanıtımı için gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Üniversitelerimizden destek bekliyoruz” dedi.

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