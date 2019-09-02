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Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı’ndan ‘Yeni Adli Yıl’ mesajı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:21
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı’ndan ‘Yeni Adli Yıl’ mesajı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


“2019-2020 Adli yılı 1 Eylül itibariyle başlamış bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Erzurum Adliyesine ataması yapılan tüm meslektaşlarımıza hoşgeldiniz diyerek yeni adli yılın tüm yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Adalet; her yerde, her zaman ve her koşulda istisnasız bir şekilde herkesi ilgilendiren, uygulanması, gösterilmesi , yaşanması, korunması , aranması gereken müstesna bir değerdir. Adaletin tesisi toplumda yalnızca düzen ve dirliği sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bireylerin kalbine yaşama sevinci ve geleceğe dair en güçlü umutları da yerleştirir. Adaletten yoksun olan toplumlar sadece haklarını kaybetmiş olmazlar. Hak kavramları yanında iyiye ve güzele olan inançlarını ve geleceğe dair tüm umutlarını da kaybederler.


Bu kapsamda bizler; vatandaşlarımızın kalplerindeki ve aklındaki adalet umutlarını yaşatabildiğimiz ölçüde üstümüze düşen görevi yerine getirmiş sayılabiliriz.


Bizler yeni adli yıl da yargı mensupları olarak adaletin tecellisi için vicdanımızla ve her zamankinden daha fazla özverili bir çalışma içerisinde olacağız. Erzurumlulara ve tüm vatandaşlarımıza bu adliyede taleplerinin değerlendirmeye alındığı ve bu adliyede adaletin tecelli etmesi için çalışan Hakim ve Savcılar olduğunu hissettirmeye çalışacağız. Son olarak kamu vicdanında adaletin gerçekleştiği kanaat ve inancını oluşturacak kararlara imza atacağımız 2019-2020 adli yılının Erzurum ilimize, Milletimize, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukat meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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