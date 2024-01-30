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Yerel Erzurum buz kesti
Yerel

Erzurum buz kesti

Yeniakit Publisher
2024-01-30 10:17:00 -
Erzurum buz kesti

Erzurum’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk, sisli ve kırağılı günlere bıraktı.

Erzurum’da kar yağışı sonrası soğuk ve dondurucu günler yaşanmaya başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde termometreler eksi 17’yi gösterirken, eksi 20,6 derece ile Tekman ilçesi en soğuk yerleşim yeri olarak kaydedildi. Erzurum’da bugünden itibaren hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ayrıca, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğundan Meteoroloji tarafından yetkililer ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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