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Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni tarım makinalarını tanıttı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde tarıma kazandırılan yeni tarım makinaları tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:35:05 -
Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni tarım makinalarını tanıttı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde tarıma kazandırılan yeni tarım makinaları tanıtıldı.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından ÇETAŞ Fidan Üretim Merkezi içerisinde bulunan Tarım Makinaları Parkı’nda yer alan yeni tarım makinaları tanıtıldı. Yeni tarım makinalarından 10 adet silaj makinesi, 20 adet silaj taşıma römorku, 6 adet ekim makinası, 2 adet taş toplama makinası, 1 adet taş kırma makinası, 1 adet yaş pancar posası paketleme makinası, 1 adet sıvı gübre dağıtma tankeri, 1 adet katı gübre dağıtma tankeri, 1 adet patates hasat makinası, 1 adet toprağa işlemeye hazır hale getirme makinası ve 2 adet traktör, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hizmetine sunuluyor.


Belediye olarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine çok önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “50 civarında zirai alet alarak çiftçimize, köylümüze yardım yapmak üzere gayretimiz söz konusu. Herkesin bu aletleri alması mümkün değil. Belediyemizin yanında DAP’la beraber toplayarak vatandaşlarımızın arzu ettiği hizmetleri yapıyoruz. belediye olarak gerek ziraat de gerekse hayvancılıkta bölgenin en büyük gücü olacak. Tarım ve hayvancılığa çok farklı desteklerimiz olacak” diye konuştu.



“Ot borsası kuruyoruz”


Makinaların büyük bir kısmının bu merkez, bir kısmının da Pasinler olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Bu yıl bayramdan sonra kaba yem yani ot borsası kuracağız. Hayvancılığa çok büyük katkı sağlayacak. Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa başlayacağız, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda suni dölleme ile bölgeye uygun melez etçil ve sütçül büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretme aşamasına gelip. bunları da çiftçimize, köylümüze dağıtacağız” dedi.



“Doğu Anadolu’nun hayvancılık merkezi Erzurum olacak”


Hayvan borsasının da bittiğini belirten Sekman, “Tarım Bakanlığımız da burayı Doğu Anadolu Hayvancılık Merkezi yapıyor. Burada hayvan alıp satan vatandaşlarımız da ayrı bir teşvike tabi tutulmuş olacak. Yani Doğu Anadolu’da Iğdır’dan Erzincan’a. Bayburt’a, Muş Bingöl’den Artvin’e kadar bu bölgenin bütün hayvanlarının ana merkezi Erzurum olacak. Geçmişte olduğu gibi yeniden Erzurum’u ayağı kaldırmanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

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