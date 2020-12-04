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Aktüel Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfekte edecek
Aktüel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfekte edecek

Başkan Mehmet Sekmen: - "15 bin hijyen seti, 25 bin kilogram yüksek düzey konsantre dezenfeksiyon, 50 ULV ilaçlama makinesi, 300 pulverizatör ilaçlama makinesi, 500 ayaklı metal dezenfektan makinesi ve diğer malzemeleri temin ederek halkın kullanımına sunacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:05:06 -
Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfekte edecek

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi için yeni aldığı tonlarca hijyen malzemesiyle tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Salgının başından bugüne kadar başlattıkları yoğun mücadeleyi bugünden sonra da aynı yoğunlukta sürdüreceklerini dile getiren Sekmen, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camileri, okulları, havalimanını, caddeleri ve ulaşım araçlarını bugünden itibaren yeniden dezenfekte edeceklerini bildirdi.

Belediye otobüslerinin yanı sıra taksi ve minibüslerde de yakın bir zamanda HES kodu uygulamasına geçeceklerini belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"15 bin hijyen seti, 25 bin kilogram yüksek düzey konsantre dezenfeksiyon, 50 ULV ilaçlama makinesi, 300 pulverizatör ilaçlama makinesi, 500 ayaklı metal dezenfektan makinesi ve diğer malzemeleri temin ederek halkın kullanımına sunacağız. Camilerin, okulların ve kamu kurumlarının belirli yerlerine uyarılar asarak Kovid-19 ile mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 100 civarındaki personelimizi bu işlerle ilgili görevlendirdik. Belediye bünyemizde ürettiğimiz tek kullanımlık tulumların üretimine devam ederek İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemizin hastanesine teslim ediyoruz."

Evde kalan bireylere ekmek, erzak, gıda ve kömür yardımında bulunduklarını aktaran Sekmen, devletin durumu olmayan kişilere sağladığı maddi yardımın ulaşması konusunda koordineli bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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