Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Türkiye salgından sonra süper güç olacak

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Koronavirüs salgınını bir afet olarak değerlendirebiliriz. Bu afet döneminde devletin tüm yöneticilerinin bütün olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile oluşturulan İl Pandemi kurullarının hedefi de ülkede bütünlüğü sağlamaktı. Biz de Erzurum'da sayın Valimizin başkanlığında kurulan İl Pandemi Kurulumuzla; Belediye başkanları, Garnizon Komitanı, Jandarma Bölge komutanlıkları, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü ve ildeki diğer kuruluşlar olarak birlik içinde koronavirüsle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

'Hijyen malzemeleri üretiyoruz'

Vefa Destek gruplarının Türkiye genelindeki hizmetlerine dikkat çeken Başkan Sekmen, "Vefa Dostluk Grubumuz çok başarılı işlere imza atıyor. Oluşturduğumuz ekibimizle birlikte 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza yardım ediyoruz." dedi. Koronavirüsle mücadelede gerekli olan sağlık malzemelerini ürettiklerini de belirten Başkan Sekmen, "Tüm hizmetlerimize ilaveten sağlık ürünleri üretmeye başladık. Sağlık çalışanlarının kullanabileceği tulum ve önlükleri belediye olarak ürettik. Üretimlerimize kolonya ve dezenfeksiyon ürünlerini de ekledik. Ürettiğimiz tüm malzemeleri hem kamu kurumlarına hem de vatandaşlarımıza dağıttık. Tabii ki dağıtmaya da devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

'Tedbirlerimizi gevşetmiyoruz'

Erzurumlu vatandaşların alınan tedbirlere uyumlu davrandığını vurgulayan Başkan Sekmen, "Halkımız yüzde 99 oranı ile tedbirlerimize uyum sağladı. Güzel bir netice aldık. Bundan sonrası için de aynı kurallara uyumu sağlamaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızı ikaz ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Şehrimizde vaka sayısı düşük seyrediyor. Ülke genelindeki tablo da iyiye doğru gidiyor ama biz tedbirlerimizi gevşetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Başarımızı sağlık altyapımıza borçluyuz'

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine değinen Başkan Sekmen, "Koronavirüsün ülke ekonomisine olduğu gibi şehrimizin ekonomisine de etkisi oldu. Sağolsun ki sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar hem kredi yönüyle hem sosyal yardımlarla hem de parasal yardımlarla ekonomideki olumsuz etkiyi telafi etmeye gayret ediyor. Hükümetimiz tarafından Erzurum'a bir milyar TL katkı ulaştırıldı. Batı ülkeleri bir karmaşa içindeyken Türkiye Cumhuriyeti bir yandan Suriye'de, Akdeniz'de, Libya'da ve Irak'ta savaşıyor diğer yandan da terörle mücadele ediyor. Tüm bu olumsuzluklara karşı dururken koronavirüsle mücadelede de tarih yazıyor. Tabii ki bu başarıyı sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık bir çalışma ile sağlık altyapımızı güçlendirmesine borçluyuz." şeklinde konuştu.

'Ülkemiz süper güç olacak'

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarısına dikkat çeken Başkan Mehmet Sekmen, şunları söyledi:

"Yurtdışında bulunan tüm Türk büyükelçileri gurbette yaşayan vatandaşlarımızın hizmetinde. Yurtdışında yaşayan virüs tespit edilmiş vatandaşlarımıza devletimiz uçak gönderiyor. Onu Türkiye'ye getirerek tedavi ediyor. Hatta kendi ülkesine dönemeyen yabancıları da ülkelerine gönderiyor. Böyle bir devlet nerede görülmüş? Allah'ın izni ile koronavirüsü yendikten sonra süper güç olacağız." dedi.

'Gücümüzün farkında olmalıyız'

"Tüm vatandaşlarımızla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin kıymetini mutlaka bilmeliyiz. Türkiye bu halde değildi. Ben 2002 yılında milletvekili oldum. Ondan evvel yine belediye başkanlığı yapıyordum. Parası olmadığı için hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı, ilacını alamayanları biliyorum. Hamdolsun ki bugün testimiz, hastane yatışımız, muayenemiz, ilacımız bedava. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet yok. Bu kalkınma hamlesini devam ettirmeliyiz. Nereden nereye geldik diye düşünmeli ve gücümüzün farkına varmalıyız."