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Erzurum bayram namazı saati | Erzurum bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Erzurum kurban bayram namazı saat kaçta? Koronavirüs salgını sebebiyle uzmanlar bayramda maske ve mesafe kurallarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kurban bayramında bayram namazı kılacak olanların da kurallara uyması tavsiye diliyor. Bayram öncesinde Erzurum’da yaşayanlar internette sık sık “Erzurum bayram namazı diyanet” , “31 Temmuz bayram namazı kaçta” , “Kurban bayramı namazı kaçta Erzurum” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:42:00 -
Erzurum bayram namazı saati | Erzurum bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Ramazan ayında koronavirüs salgını sebebiyle bayram namazı kılamayan milyonlar bu hasrete kurban bayramında son vermek istiyor. Bayram namazları camilerde alınan tedbirlerle maske ve mesafe kurallarına uyularak kılınacak. Erzurum’da yaşayanlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.

Erzurum bayram namazı saati | Erzurum bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Erzurum’da yaşayanlar ya da bayram sabahı Erzurum’da bulunacak pek çok kişi şehirde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırıyor. Erzurum’da 31 Temmuz Cuma günü bayram namazı saat 05:46’da kılınacak.

Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

 

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